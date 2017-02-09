Полистовский заповедник приглашает волонтёров

16:00, 09 февраля 2017, ПАИ

Полистовский заповедник объявляет о начале приёма заявок от добровольцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

«Все желающие смогут оказать помощь уникальной заповедной территории и одновременно познакомиться с природой самой крупной в Европе Полистово-Ловатской болотной системой, культурными традициями местных деревень.Участие в волонтёрских программах - это возможность внести свой вклад в важное дело охраны природы и эколого-просветительской деятельности заповедника. Здесь каждый желающий сможет найти занятие по душе: от ремонта экологических троп до дизайнерских работ и помощи в организации и проведении эколагерей.», - отметили в пресс-службе.

Прочитать подробную информацию о программах 2017 года, сроках и условиях можно в разделе «Волонтёрам». Контактное лицо: Перова Елена, lenaperova17@gmail.com.