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Общество

Ученые Полистовского заповедника представили свои труды в Санкт-Петербурге

Сотрудники научного отдела Полистовского заповедника Псковской области приняли участие в VIII Галкинских чтениях в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

По традиции, Галкинские чтения приурочены к дню водно-болотных угодий, и каждый год чтения проводятся в честь Е. А. Галкиной: выдающегося болотоведа, одного из пионеров в исследовании болот с помощью аэрофото - и космической съемки. В этом году чтения были посвящены применению ГИС (геоинформационных систем) при изучении болота.

Тематика VIII Галкинских чтений охватывала широкий спектр современных исследований болот. Основное внимание было уделено новейшим методам исследования болотных систем: аэрофотосъемка, космическая съемка, использование 3D моделей при изучении болот, использование беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), использование георадарного профиллирования.

Также были представлены публикации по изучению болот классическими «наземными» методами. География представленных на конференции болот была весьма широка. Рассматривались болотные системы от Калининградской области и Беларуси до Камчатки, включая Северо-запад России, Поволжье, Центральную Россию, Южный Урал, Западную Сибирь.

Непосредственно на конференции, а также в сборнике докладов конференции были и материалы о Полистовском заповеднике: опубликованы две работы -  «Рекреационная устойчивость болотных фитоценозов Полистовского заповедника», «Реконструкция истории растительности и климата юга Приильменской низменности в голоцене. Как местоположение разреза влияет на результат.»

Первая работа посвящена тому как туризм влияет на болотные фитоценозы вблизи экотропы «Плавницкое болото». 

Вторая работа освещала историю растительности и климата Полистово-Ловатской болотной системы, на территории которой находится Полистовский заповедник. Исследовалась территория Плавницкого болота (возраст около 6500 лет) и Кокоревского озера (10500 лет). Выявились основные типы растительности и климатические особенности на территории вышеуказанных водоемов в голоцене.

По итогам конференции, участники сошлись во мнении, что изучение болот с помощью современных методов является перспективным направлением в болотоведении. Инновации находят место не только в повседневной жизни, но и в научной деятельности, в том числе в деятельности заповедников и национальных парков.

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