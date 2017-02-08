Представителям управляющих компаний Пскова продемонстрировали процесс сортировки мусора

15:56, 09 февраля 2017, ПАИ

9 февраля еженедельное совещание с управляющими компаниями Пскова прошло в формате рабочего выезда: коммунальщикам продемонстрировали процесс сортировки и переработки твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В совещании также приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, представители Управления городского хозяйства, муниципальных ресурсоснабжающих предприятий.

Участникам рабочего выезда на мусороперерабатывающий комплекс в деревне Котово Псковского района рассказали, что с мая 2016 года 100% бытового мусора Пскова проходит процесс сортировки. Отбирается около 10 видов: картон, стекло, полиэтилен и другие. Порядка 40% отходов идут на вторичное использование. В частности, непосредственно на предприятии из вторсырья изготавливается тротуарная плитка и бордюры. В ближайших планах по развитию - приобретение дробильного аппарата, который позволит переработать крупногабаритные и строительные отходы.

От представителей управляющих организаций города поступили вопросы, касающиеся раздельного сбора мусора. Специалисты пояснили, что так называемые «сетки для пластика» предприятие устанавливает бесплатно. Жители дворов, желающие сделать первый шаг к раздельному сбору твердых бытовых отходов, могут обратиться в управляющую компанию, которая сделает запрос предприятию на установку сетки.

Сергей Гаврилов призвал управляющие организации разъяснять жителям преимущества раздельного сбора ТБО: «Сегодня представители управляющих организаций воочию наблюдали процесс сортировки и переработки мусора в Пскове. Задача каждого псковича - помочь с его развитием. Мы стремимся, чтобы на вторичную переработку уходило до 80% ТБО». Заместитель главы города подчеркнул, что рациональное обращение с бытовым мусором - это экономически выгодно и обосновано с точки зрения заботы об окружающем мире.