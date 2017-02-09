Жители Плюсского района попросили Александра Котова решить проблемы с арендатором бани и ритуальным залом

15:53, 09 февраля 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов провёл приём граждан в Плюсском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, встречи с жителями прошли в Плюссе, Заплюсье и Заполье. За помощью к депутату, избранному по округу №19, обратились около тридцати человек.

О конфликте, возникшем с арендатором муниципальной бани, рассказали депутату предприниматели, занимающие часть здания по договору субаренды. Несколько лет назад Елена Ландарь и Татьяна Лебедева открыли парикмахерскую, предварительно сделав в двух помещениях ремонт. Со временем условия аренды изменились – повысилась плата, а одновременно поступило предложение обустроить свой отдельный вход. В этом случае посетители парикмахерской не смогут пользоваться банным холлом и туалетом. И если с первым условием хозяйки салона готовы согласиться, то последнее не устроит ни их, ни возможных клиентов, рассказали в пресс-службе облсобрания.

Чтобы разобраться в ситуации, глава района Анатолий Соловьёв пригласил на приём к депутату представителя другой стороны конфликта. Арендатор здания пояснил, что повышение платы связано с тем, что по факту парикмахерская использует не только свои 24 кв. метра, но и другие помещения бани, что, по его мнению, должно отражаться на итоговой сумме.

Решение проблемы предприниматели надеются найти при поддержке представителей власти – самим выстроить диалог им не удалось. Анатолий Соловьёв предложил участникам конфликта в ближайшее время встретиться и обсудить возможные варианты с юристом и архитектором.

Кроме того, жители Плюссы рассказали Александру Котову о частных случаях, связанных с переселением в новое жильё по региональным программам. В качестве замены ветхим домам и квартирам, не соответствующим по метражу, муниципалитет предлагает очередникам жильё во вторичном фонде – новый дом в посёлке пока только строится.

При этом нередкими оказываются ситуации, когда жители соглашаются на предложенный вариант, а со временем выявляют недочёты – затёртые обои, скрытые при осмотре мебелью прежних жильцов, разваливающиеся печные стояки, трещины на стёклах.

Жительница Плюссы Анастасия Карасёва рассказала Александру Котову, что смогла въехать в свою квартиру лишь через два года, когда всё отремонтировала и вставила стеклопакеты. Затраты на проведённые работы семья рассчитывает компенсировать за счёт бюджета. Александр Котов пояснил, что существующий порядок предполагает возврат средств только по судебному решению.

Жители дома №39б по улице Ленина пожаловались на старый счётчик – им обещали новый тепловой узел, а на деле оказалось, что оборудование укомплектовано из бывших в употреблении приборов. Кроме того, посетители приёмной поинтересовались, почему в Плюссе тариф на тепло почти вдвое выше заплюсского.

Причина столь значительной разницы, по словам Александра Котова в том, что в Заплюсье котельная работает на щепе – выработка тепла обходится посёлку значительно дешевле. В то же время председатель Собрания напомнил о возможности получения субсидии на оплату коммунальных услуг. «Это адресный подход – не уравниловка, а помощь тем, кто на самом деле нуждается. И если доходы не позволяют оплачивать услуги ЖКХ, нужно обязательно обратиться в территориальное управление социальной защиты», - отметил Александр Котов.

Депутат заверил жителей Плюссы, что региональные власти будут и дальше модернизировать систему теплоснабжения населённых пунктов области. Но решить проблему быстро можно лишь при достаточном объёме бюджетных средств и участии инвесторов.

Основные жалобы жителей деревни Заполье были связаны с постоянным выключением электричества. При неблагоприятных погодных условиях свет может гаснуть десятки раз за день. В результате выходит из строя бытовая техника. Причину происходящего селяне видят в некачественном уходе за линией электропередачи – «всё давно заросло деревьями, от ветра замыкает». Люди жаловались, писали и даже своими силами расчистили, что могли, но избавиться от проблемы так и не смогли.

Александр Котов пообещал направить в филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» запрос, выяснить причину и ознакомить с ответом энергоснабжающей организации жителей деревни. «Будем отслеживать ситуацию вместе. И, если потребуется, отстаивать ваши интересы», - заверил депутат.

В Заплюсье жители пожаловались депутату на отсутствие ритуального зала. По их словам, планировка домов не позволяет проститься с умершими в квартире, а использовать другие помещения не всегда возможно. Глава администрации поселения Антонина Арефьева пояснила, что местные власти давно заняты поиском подходящего помещения в посёлке, но пока безуспешно. В одних случаях не допускает площадь, в других – близость жилых домов или детских учреждений. Александр Котов пообещал подключиться к решению проблемы и помочь найти компромиссный вариант с использованием близких по профилю учреждений.

Также в ходе приёма к депутату обратилась группа жильцов дома №6 по улице Ленина. Женщины напомнили, что в их двухэтажке был экстренно выполнен ремонт за счёт средств резервного фонда губернатора. По прошествии нескольких лет от результатов ремонта осталось совсем мало: краска на цоколе облупилась, с балконов отваливаются куски штукатурки, а на чердачное помещение через щели в кровле задувает снег.

Александр Котов поддержал возмущение жильцов и обратился с просьбой к главе района Анатолию Соловьёву помочь провести обследование и зафиксировать обнаружившиеся недочёты. «Будем разбираться с подрядчиком», - пообещал депутат.

Кроме того, жители Заплюсья выразили обеспокоенность работой бани – и состояние её оставляет желать лучшего, и работа под вопросом. «А мы в частном секторе живем, в своих домах, нам надо обязательно, чтоб баня работала», - рассказали посетители приёма.

Анатолий Соловьёв успокоил жителей посёлка: район решил все финансовые вопросы с организацией, которая занимается её обслуживанием, теперь баня будет работать регулярно.