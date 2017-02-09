Ученые разработали управляемый силой мысли протез руки

16:09, 09 февраля 2017, ПАИ

Ученые из США, Канады, Австралии и Великобритании создали первый в мире управляемый силой мысли протез. Об этом сообщает сайт Имперского колледжа Лондона.

Исследователи провели лабораторные эксперименты с шестью добровольцами, у которых были ампутированы руки до плеча или чуть выше локтя. Врачи соединили нейроны, которые отвечают за движение рукой, с неповрежденными мышцами в теле подопытных. Это позволило четче обнаруживать и декодировать сигналы, передаваемые протезу.

После обучения добровольцы смогли управлять протезом силой мысли, просто представляя, что это их собственная рука. Сейчас разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Следующий этап — более обширные клинические тесты. В случае успешных результатов, протез может появиться в свободной продаже уже в 2020 году.