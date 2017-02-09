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Общество

Ученые разработали управляемый силой мысли протез руки

Ученые из США, Канады, Австралии и Великобритании создали первый в мире управляемый силой мысли протез. Об этом сообщает сайт Имперского колледжа Лондона.

Исследователи провели лабораторные эксперименты с шестью добровольцами, у которых были ампутированы руки до плеча или чуть выше локтя. Врачи соединили нейроны, которые отвечают за движение рукой, с неповрежденными мышцами в теле подопытных. Это позволило четче обнаруживать и декодировать сигналы, передаваемые протезу.

описание работы протеза

После обучения добровольцы смогли управлять протезом силой мысли, просто представляя, что это их собственная рука. Сейчас разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Следующий этап — более обширные клинические тесты. В случае успешных результатов, протез может появиться в свободной продаже уже в 2020 году.

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