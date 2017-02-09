В июле в Псков приедут представители туриндустрии со всей России

15:52, 09 февраля 2017, ПАИ

24 июля в Пскове планируется провести выездной форум Российского союза туриндустрии «Имена в истории России». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в редакции «Псковской правды» сообщила председатель регионального совета Российского совета туриндустрии Ольга Санаева.

Она подчеркнула, что на это мероприятие, которое пройдёт в рамках празднования Дня города, «решено привезти весь турбизнес страны», пояснив, что в союз входит более 3,5 тысяч участников.

«Здесь, в Пскове, мы будем говорить о влиянии персон в истории России», - отметила Санаева.