В налоговой инспекции №1 по Псковской области подвели итоги работы за 2016 год

17:32, 09 февраля 2017, ПАИ

Итоги работы Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области за 2016 год подвели сегодня, 9 февраля, в ходе расширенного совещания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместитель главы администрации города Пскова Татьяна Иванова, заместитель главы Псковского района Владимир Петров, глава Гдовского района Михаил Разумнов и руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев.

С докладом о поступлениях в бюджеты всех уровней, динамике задолженности, работе с налогоплательщиками, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выступила начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области Татьяна Кокарева. Он отметила, что по итогам 2016 года инспекция смогла обеспечить положительную динамику поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации. Поступления составили 10,5 млрд с темпом роста более 110% по отношению к 2015 году.

В прошедшем году также сохранилась тенденция роста количества оказываемых услуг в Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области. Кроме того, в 2016 году в результате применения нестандартных мер по урегулированию задолженности было изыскано более 100 млн рублей, в том числе 35 млн рублей с применением уголовного законодательства.

Иван Цецерский поблагодарил работников инспекции за плодотворную работу и конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления. Так, состоялось 14 заседаний муниципальной комиссия по налоговым и неналоговым сборам, где провели беседы с руководителями 138 организаций города. Иван Цецерский подчеркнул, что по всем налоговым сборам заметна положительная динамика, которая напрямую отражается на благосостоянии Пскова и реализации социально значимых программ. Руководитель города пожелал налоговым инспекторам совершенствоваться в профессиональном мастерстве и не останавливаться на достигнутом.

За большой личный вклад в защиту экономических интересов города Пскова и высокие показатели в служебной деятельности по итогам работы за 2016 год сотрудникам Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Игорю Михайлину, Дмитрию Кулезнёву, Михаилу Комарову вручили благодарственные письма главы города Пскова.

Подводя итог расширенного заседания, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев обозначил основные задачи службы на 2017 год. Он поручил инспекции усилить работу по ряду направлений, а также активно информировать население о новейших технических разработках, позволяющих гражданам более эффективно и быстро реализовывать свои права и обязанности в области налогового законодательства. Сергей Токарев продемонстрировал коллективу работу нового мобильного приложения, разработанного Главным научным инновационным внедренческим центром. Благодаря приложению электронная версия чека при покупке может быть направлена на электронную почту пользователя и в дальнейшем быть использована для защиты потребительских и других прав.