Ольга Санаева: В Псковской области есть что показать и рассказать детям

16:33, 09 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области есть что показать и рассказать детям, заявила председатель регионального совета Российского совета туриндустрии Ольга Санаева. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 февраля.

По словам Ольги Санаевой, в регионе есть всё необходимое для детского туризма. «Есть возможности и для образовательного, и для культурно-познавательного туризма. Пскову не хватает продвижения. Почему мы и везем сюда туроператоров из Сибири, с Дальнего Востока в июле», - добавила она.

Ольга Санаева подчеркнула, что Псковскую область нужно продвигать: «Самое время для импортозамещения в туризме». Она также считает, что каждая Ольга должна побывать в Пскове, по ее словам, это 4-е по распространенности имя в России.

«Вообще, детский туризм - локомотив. Хочешь раскрутить направление - запусти детей», - заключила председатель регионального совета Российского совета туриндустрии.