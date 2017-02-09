До -10 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля

17:42, 09 февраля 2017, ПАИ

10 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -5 до -10. Атмосферное давление будет выше нормы.