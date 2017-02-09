Девочка отказалась от идеи эмиграции из России после турпоездки в Псковскую область

16:20, 09 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в ходе пресс-конференции в редакции «Псковской правды» председатель регионального совета Российского совета туриндустрии Ольга Санаева рассказала о девочке, которая отказалась от идеи эмиграции из России после посещения Псковской области по программе «Псков. Духовные истоки».

Ольга Санаева напомнила, что в 2016 году Псковская область вошла в федеральную программы развития внутреннего туризма «Моя Россия», по которой получила финансирование на размещение, питание и экскурсии для приезжающих в регион детей.

«Результат виден в отзывах детей, — отметила представитель Российского союза туриндустрии. — К примеру, одна девочка собиралась уехать из страны, но после этой экскурсии она от затеи отказалась и сказала, что «никогда не предаст память предков», — отметила выступающая и добавила, что необходимо прививать детям и подросткам культуру путешествий по своей родной стране.

«Дети, которые раз побывали в Псковской области, не забудут об это никогда, — сказала, в свою очередь, первый заместитель председателя областного госкомитета по культуре Юлия Белобородова. — Всем у нас понравилось, и они вернутся сюда с родителям, а потом сами. Это мы знаем из отзывов».

Она добавила, что лучшей рекламой региона является «сарафанное радио», в связи с чем особо отметила акцию «Псковской правды» «#всевпсков». Заместитель председателя госкомитета заявила, что «коэффициент полезного действия [этой акции] зашкаливает».

Председатель Общественного совета при комитете по культуре Псковской области Светлана Баранова, говоря об этой акции, сказала: «Нам было приятно работать с детьми из разных регионов. Так как дети отозвались о наших достопримечательностях — не всякий поэт сумеет».

Она также напомнила, что по итогам экскурсий в Псковскую области по программе «Моя Россия» проходил конкурс эссе, рисунков и селфи. В качеств призов была семейная путёвка на путешествие по маршруту Псков - Печоры - Пушкинские Горы, а также путёвка в отель «Плесков». Наградой за лучшее селфи в Псковской области является смартфон. Результаты конкурса станут известны 13 февраля.