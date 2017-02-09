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Общество

В Великих Луках устраивают стапель для сборки металлоконструкций пролетного строения путепровода

В городе Великие Луки на месте строительства автодорожного путепровода через железную дорогу производятся работы по устройству стапеля для сборки металлоконструкций пролетного строения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.  

Также продолжаются арматурные и опалубочные работы с последующим бетонированием конструктивных элементов путепровода тоннельного типа, эстакады въезда, подпорных стен и промежуточных опор основного путепровода, производится переустройство коммуникаций.

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