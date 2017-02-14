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Общество

Псковичи будут судить гонку «Формулы-1» Гран-при России

Псковичи Вячеслав Андреев, Даниил Мыслевич и президент Федерации автоспорта региона Олег Мыслевич вошли в состав судейской бригады на этапе гонок «Формула-1» - Гран-при России. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Олег Мыслевич.

Он рассказал, что в рамках подготовки к соревнованиям состоялся всероссийский семинар для судей, который был организован Российской автомобильной федерацией. Все трое представителей Псковской области приняли в нём участие.

Отметим, что Гран-при России состоится с 28 по 30 апреля и станет четверым этапом сезона. Гонку примет «Сочи Автодром», проложенный в Олимпийском парке в Адлере.

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