В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн рыбы

17:53, 09 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн разновозрастной рыбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориально управления Росрыболовства.

Такие данные озвучил сегодня, 9 февраля, руководитель ведомства Денис Беляев. По его словам, в условиях политики импортозамещения в Северо-Западном федеральном округе значительными темпами стало развиваться товарное рыбоводство (аквакультура). Безусловными лидерами по объему производства продукции товарной аквакультуры в регионах, подведомственных Северо-Западному теруправлению Росрыболовства, стали Республика Карелия и Ленинградская область.

По итогам 2016 года в Карелии объем производства товарной аквакультуры составил 21 тыс. 206,4 тонны разновозрастной рыбы, в Ленинградской области - 7 тыс. 893 тонны, в Новгородской области – 785 тонн, в Вологодской области – 107 тонн, в Архангельской области – 101 тонну и в Республики Коми – 97,5 тонн. Общий объем выращенной рыбы - 30 тыс. 449,9 тонны.

В целях сохранения биологического разнообразия и увеличения численности водных биоресурсов подведомственные управлению рыбоводные предприятия осуществляют искусственное воспроизводство ВБР. В 2016 году в рамках исполнения государственного задания произвели выпуски разновозрастной молоди и личинок рыб в количестве 10 млн 615 тыс. 481 штук в водные объекты рыбохозяйственного значения Северо-Запада. В целях компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, в водоемы выпустил 12,771 млн штук.

Основным направлением работы Северо-Западного теруправления Росрыболовства является осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания в зоне ответственности ведомства. В 2016 году сотрудники рыбоохраны выявили 9 тыс. 993 административных правонарушения, наложили штрафов на сумму 341 млн 905 тыс. рублей, взыскали 26 млн 598 тыс. рублей, изъяли 26 тыс. 408 килограммов водных биологических ресурсов, 17 тыс. 688 незаконных орудий лова и 2 тыс. 812 транспортных средств. В следственные органы направили 211 материалов, по которым возбудили 124 уголовных дела. Инспекторы Северо-Западного теруправления Росрыболовства совместно с сотрудниками МВД России провели 319 мероприятий на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных биоресурсов и продукции из них. По результатам проведенных мероприятий из оборота изъяли 7,7 тонны водных биоресурсов.

Подводя итоги деятельности управления в минувшем году, Денис Беляев отметил, что серьезным достижением в работе рыбоохранного ведомства стало повышение ответственности как среди рыбаков-любителей и промысловиков, так и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рыбохозяйственных водоемах.