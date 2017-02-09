Клад серебряных монет XVII века исследовали петербургские специалисты в Пскове

18:04, 09 февраля 2017, ПАИ

Ряд музейных предметов из фонда драгоценных камней и металлов «Золотая кладовая» Псковского музея-заповедника апробировали сотрудники Государственной инспекции пробирного надзора из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Сотрудники Госинспекции пробирного надзора ежегодно работают с предметами фонда. В этом году эксперты-пробиреры занимались кладом серебряных монет XVII века. Сведения, полученные в результате работы специалистов, дополняют знания о деятельности русских монетных дворов: количестве серебра в деньгах и копейках, весе и качестве этих монет.

При изучении апробированного клада выяснилось, что большинство монет отчеканены на Московском монетном дворе в царствование Михаила Феодоровича (1613-1645) и Алексея Михайловича (1645-1676). Более тысячи монет номиналом одна копейка и изображением «всадника», то есть это копейки первых Романовых. Среди них три монеты, отчеканенные в Пскове во время существования здесь монетного двора, и одна редкая монета относится к началу XVII столетия, времени недолгого правления царя Василия Ивановича Шуйского (1606-1610).

Экспертиза пробирной инспекции определила высокую пробу серебра этих монет и отсутствие подделок в кладе, который был найден в Красногородске и поступил в музей в 1977 году от коллекционера из Опочки Э. Шляпоберского. Клад хранился в глиняной кубышке, которая также передана в музей. Кубышка – традиционная «монетная тара». 14 кладов из тех, что хранятся в «Золотой кладовой», были найдены в кубышках.

Также специалисты исследовали несессера из коллекции, переданной в 1963 году Софьей Вавуль, внучкой профессора агрономии Богдана Целлинского, владельца имения Грузинского (современная территория поселка Писковичи). Несессер – футляр, отделанный кожей, бордового цвета для хранения письменных принадлежностей: двух чернильниц, линейки, ручки, шила и печатки. В результате работы пробиреров выяснилось, что все металлические детали, украшающие эти предметы, выполнены из серебра и золота.