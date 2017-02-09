В Великих Луках провели противопожарный рейд в частном секторе

17:52, 09 февраля 2017, ПАИ

9 февраля отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки совместно с Центром социального обеспечения и социальным педагогом управления образования городской администрации провели профилактический рейд по частному жилому сектору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейд прошел в районе улицы Матвея Кузьмина, проспекта Ленина, улиц Малышева и Школьной. В ходе него были проинструктированы восемь человек, в том числе семь лиц категории неблагополучных граждан.

В ходе мероприятия вручили 16 агитационных материалов, провели восемь профилактических бесед на тему пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах, требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, эксплуатации электроприборов и электрооборудования жилого дома.