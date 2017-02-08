0
21:25
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
19:34
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
17:50
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
16:06
В Пскове продаётся кафе
10:55
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
10:04
В России планируют увеличить минимальные цены на водку и коньяк
20:00
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Еще новости
Экономика

На базе островского завода могут реализовать проект по модернизации освещения дорог

Представители Государственного комитета Псковской области по транспорту и Государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» посетили завод «Аванта» в городе Острове в рамках мониторинга поставщиков осветительного оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере энергосберегающих технологий и выразили заинтересованность в разработке и реализации проекта по модернизации освещения автомобильных дорог регионального значения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
08 февраля 2017
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
08 февраля 2017
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
В Пскове продаётся кафе
08 февраля 2017
В Пскове продаётся кафе 1
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 6
В России планируют увеличить минимальные цены на водку и коньяк
08 февраля 2017
В России планируют увеличить минимальные цены на водку и коньяк
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
07 февраля 2017
Минпромторг собирается запустить программу продовольственной помощи по карточкам в 2017 году
Роспотребнадзор признал незаконными автовокзальные сборы в Псковской области
07 февраля 2017
Роспотребнадзор признал незаконными автовокзальные сборы в Псковской области 3

Идет загрузка...