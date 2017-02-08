На базе островского завода могут реализовать проект по модернизации освещения дорог

17:56, 09 февраля 2017, ПАИ

Представители Государственного комитета Псковской области по транспорту и Государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» посетили завод «Аванта» в городе Острове в рамках мониторинга поставщиков осветительного оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере энергосберегающих технологий и выразили заинтересованность в разработке и реализации проекта по модернизации освещения автомобильных дорог регионального значения.