В Пскове презентовали революционные документы

18:00, 09 февраля 2017, ПАИ

9 февраля года в Псковском региональном центре Президентской библиотеки состоялась презентация революционных документов и информационно-просветительских проектов библиотеки для студентов Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалисты Псковского регионального центра рассказали о структуре портала Президентской библиотеки, о принципах формирования её ресурсов, виртуальных выставках и экскурсиях, процедуре регистрации на портале и электронном читальном зале, о коллекциях Президентской библиотеки, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка, как государственного языка Российской Федерации.

Также были продемонстрированы образовательные проекты Президентской библиотеки, в частности, видеолектории из цикла «Знание о России», которые регулярно проводятся с участием известных учёных и государственных деятелей, преподавателей вузов страны, студентов и школьников.

Особое внимание было уделено революционным документам из фонда Президентской библиотеки, посвящённых 100-летию Февральской революции 1917 года в России.

Студенты познакомились с электронными копиями документов, освещающих предреволюционный период, с записками и мемуарами таких знаковых фигур как нарком труда в первом Советском правительстве А. Г. Шляпников, участник революционного движения, экономист и публицист Н. Н. Суханов, председатель Государственной думы третьего и четвёртого созывов М. В. Родзянко - один из лидеров Февральской революции 1917 года, в ходе которой он возглавил временный комитет Государственной думы.

Более подробно участники мероприятия изучили личность русского инженера-железнодорожника, революционера, сыгравшего важную роль в Февральской революции Юрия Ломоносова. Именно по его приказу был разобран железнодорожный путь, по которому из Петрограда в ставку в Могилеве должны были прибыть эшелоны с войсками на помощь императору Николаю II. Также были представлены фото - и видеоматериалы: демонстрация на улицах Москвы в день отречения Николая II от престола (2 марта 1917 года), погребение на Марсовом поле в Петрограде погибших во время Февральской революции (23 марта 1917 года) и другие.