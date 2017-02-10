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18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»

18 февраля в 12:00 псковичей приглашают на детский праздник с участием аниматоров из мультика «Щенячий патруль» и инструкторов клуба «С-фитнес» по детскому фитнесу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

«На улице зима, морозы, а в «С-фитнес» всегда тепло и солнечно! – отметили организаторы праздника. - Долго на улице не погуляешь, и вы не знаете, чем занять своего ребенка в субботний день?»

В программе запланированы развлекательная программа с участием аниматора, веселые старты-конкурсы, подарки.

Участие - строго по записи. Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону: 55-77-75.

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