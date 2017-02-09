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Общество

Псковская область расторгнет около 20 лицензионных соглашений с недропользователями

Администрация Псковской области планирует расторгнуть около 20 лицензионных соглашений с недропользователями, которые не исполняют условий соглашений по использованию недр на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Месторождения будут переданы другим инвесторам на основании конкурсных процедур уже в 2017 году. Такое решение было принято в четверг, 9 февраля, по итогам двух заседаний, в январе и феврале, под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова.

Члены комиссии под руководством вице-губернатора рассмотрели вопрос достижения проектных показателей освоения месторождений недропользователями в соответствии с заключенными лицензионными соглашениями и причины невыполнения ими условий этих соглашений.

По результатам совещания были выработаны меры по освоению предоставленных участков недр, которые позволят увеличить объемы добычи общераспространенных полезных ископаемых и, как следствие, приведут к увеличению поступления налогов за добычу полезных ископаемых в областной бюджет.

В течение недели будет составлен план-график претензионной работы в отношении недропользователей, не исполняющих своих обязательств.

Добавим, что в работе комиссии приняли участие руководители и специалисты администрации Псковской области, Управления Росприроднадзора по Псковской области, исполнительный директор Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Быстров, а также руководители организаций-недропользователей региона.

Следующее заседание запланировано на конец 2017 года с целью подведения итогов работы недропользователей за год.

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