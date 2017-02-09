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Общество

ЦБ обеспечит всех российских пенсионеров картами «Мир» к июлю 2020 года

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что все российские пенсионеры будут обеспечены картами «Мир» к 1 июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что выпуск карты «Мир» (для пенсионеров. — «Газета.Ru») должен осуществляться в плановом режиме. То есть когда истечет срок действия карты международной платежной системы (МПС), мы будем предлагать карту Национальной платежной системы. По нашей оценке, перевыпуск в плановом порядке для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года», — сказала Скоробогатова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила перевести новых клиентов из бюджетной сферы на карту «Мир» с 1 июля 2017 года.

Она также подчеркнула, что уже готовятся поправки к законодательству.

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