ОНФ запускает масштабные проекты, направленные на участие граждан в формировании инфраструктуры своего места жительства

19:42, 09 февраля 2017, ПАИ

Народный фронт запускает два масштабных проекта, направленных на вовлечение граждан в благоустройство городской среды и формирование дорожной политики в регионах. Об этом рассказали представители Центрального штаба ОНФ на очередном заседании, состоявшемся в четверг в Москве, сообщает пресс-служба ОНФ.

На базе Народного фронта создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, активисты которого вместе с местными жителями будут отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных зон отдыха. В 2017 г. в рамках работы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство городов будет выделено 20 млрд руб. По итогам послания Федеральному собранию президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил учитывать мнение жителей при благоустройстве городской и дворовой среды и предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе. Стоит отметить, что программа 2017 г. будет продлена в последующие годы.

В рамках работы Центра предусматривается помогать жителям городов в принятии решений по изменению инфраструктуры своих дворов, а также привлекать их к непосредственному участию в облагораживании дворовых территорий и городских зон отдыха. Будут созданы сборники лучших практик реализации идей горожан и распространены справочные материалы с ответами на самые распространенные вопросы в этой сфере.

«Что касается благоустройства городской среды, в частности парковых зон, скверов, площадей, то в рамках этого направления планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, разъяснять гражданам их права и возможности при взаимодействии с муниципалитетами, создать базу примеров успешного и эффективного взаимодействия горожан друг с другом и с городскими властями, - рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валерий Фадеев. - Это поможет более активно определять запросы людей и оперативно получать обратную связь. Сами запросы и пожелания горожан будут выявляться через анкетирование, мониторинги, встречи, обучающие мероприятия».

На первом этапе работы Центра эксперты Народного фронта проведут обучающие вебинары. Второй этап будет продолжаться с апреля по октябрь и предполагает непосредственно проведение мониторингов качества работ по благоустройству. На третьем этапе, с ноября по декабрь, будут выявлены лучшие и худшие практики благоустройства дворов и городской среды. Также в планах Центра – проведение творческих конкурсов среди граждан на лучшие дизайн-проекты обустройства дворов и зон отдыха.

Активисты ОНФ будут участвовать в общественных обсуждениях муниципальных программ благоустройства на 2017 и 2018-2022 г. По итогам планируется выпуск сборника лучших практик благоустройства дворов и городских территорий.

Эксперты ОНФ рассчитывают, что благодаря работе Центра в каждом регионе сформируется актив из неравнодушных граждан и экспертов по благоустройству городских территорий, заработает механизм учета мнения жителей при реализации мероприятий по благоустройству, а главное поменяется отношение людей к своему участию в благоустройстве своего двора, улицы и города в целом.

Второй масштабный проект ОНФ - «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» - направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Его главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

«Во многих регионах граждане недовольны состоянием дорог, зачастую у них нет возможности сообщить о ямах, просадке асфальта и других дефектах, - сказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев. - Кроме того, при планировании дорожных работ местные власти, как правило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов. В результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать именно чиновники, а не граждане. Наш проект призван выработать совместное решение».

Он подчеркнул, что в проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» сможет принять участие каждый неравнодушный житель, который хочет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе. Заявить о проблемной дороге можно будет на специально созданном сайте.

«Мы предлагаем гражданам отмечать на карте, размещенной на сайте, участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Списки «убитых» дорог мы направим в администрации регионов и муниципальных образований с просьбой отремонтировать их в 2017 г., либо их включить в планы работ на 2018 г.», - пояснил Васильев.

Также на портале будет доступна информация о планах по ремонту дорог, которая будет получена в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах. Таким образом, они смогут повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии их ремонта

Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.