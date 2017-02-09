В Великих Луках прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности

19:56, 09 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки совместно с представителями Центра социального обеспечения, социальным педагогом управления образования администрации города провели профилактический рейд по частному жилому сектору на территории Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейд был проведён в районе ул. М. Кузьмина, пр. Ленина, ул. Малышева, ул. Школьной. В ходе рейда по мерам пожарной безопасности было проинструктировано восемь человек, в том числе семь лиц категории неблагополучных граждан.

В ходе мероприятия вручено 16 агитационных материалов, проведено восемь профилактических бесед на тему пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах, требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, эксплуатации электроприборов и электрооборудования жилого дома.