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Общество

В Бежаницких деревнях Аполье и Красное Солнце замёрзли противопожарные водоёмы

Прокуратурой Бежаницкого района совместно с государственными инспекторами по пожарному надзору проведена проверка обеспечения администрацией сельского поселения «Бежаницкое» условий для забора воды пожарными автомобилями на искусственных источниках противопожарного водоснабжения на территории д. Аполье и д. Красное Солнце Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что условия для забора воды на указанных пожарных водоемах администрацией сельского поселения не созданы. Пожарные водоемы на момент проверки находились в замерзшем состоянии.

Таким образом, администрацией сельского поселения «Бежаницкое» в настоящее время не обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, что ставит под угрозу жизнь людей и сохранность имущества.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы администрации сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

По аналогичным нарушениям внесены представления главам сельских поселений «Лющикская волость», «Полистовское» и главе городского поселения «Бежаницы.

Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

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