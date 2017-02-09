0
20:47
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й
14:35
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь»
20:49
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 6-й
10:22
Она растаяла
21:42
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО)
19:04
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
12:43
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)
Еще новости
Культура

Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й

В седьмой день XXIV Пушкинского театрального фестиваля в Приказных палатах Псковского кремля впервые выступил ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» с реконструкцией богослужебного чина русской православной церкви 16-17 веков - концертным исполнением «Пещного действа».

Чин Пещного Действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет Действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • XXIV Пушкинский театральный фестиваль
Сегодня в Пскове в рамках Пушкинского фестиваля состоятся лекция Майи Кучерской и «Пещное действо» Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 6-й Майя Кучерская прочтёт лекцию в Пскове Псковичи станут «уникальным зрителями» «Пещного действа» от ансамбля «Сирин» Она растаяла Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО) Гран-при фестиваля «Монокль» получил артист, который выступит перед псковичами 12 февраля Всего 20 билетов остались в продаже на «Пещное действо» в Пскове Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО) Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й
09 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь»
09 февраля 2017
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь» 2
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 6-й
08 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 6-й
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО)
07 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО) 5
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)
07 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
07 февраля 2017
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку»
07 февраля 2017
Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку»

Идет загрузка...