Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й
В седьмой день XXIV Пушкинского театрального фестиваля в Приказных палатах Псковского кремля впервые выступил ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» с реконструкцией богослужебного чина русской православной церкви 16-17 веков - концертным исполнением «Пещного действа».
Чин Пещного Действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет Действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I.