Китайские туристы напали на финских гидов, потому что не увидели северное сияние

20:23, 09 февраля 2017, ПАИ

Туристы из Китая напали на гидов, сопровождавших их по Финляндии, за то, что те не показали им северного сияния, хотя обещали, пишет Росбалт.

Разъяренные гости из Поднебесной потребовали свои деньги, и гидам пришлось вызвать полицейских. Правоохранители разняли толпу и объяснили, что из-за облаков на сияние посмотреть не удастся.

Турагентов попросили заранее предупреждать туристов о том, что сияние не всегда можно увидеть.

В Финляндии северное сияние является одной из достопримечательностей. Так, отель в финском городе Рованиеми даже набирает сотрудников, которые наблюдают за ночным небом в финской Лапландии.

Гостиница предлагает туристам отдельную услугу — наблюдение за северным сиянием. Отель возводится каждую зиму на озере Лехто и состоит из примерно двух десяков иглу с прозрачными крышами. Именно через эти прозрачные кровли постояльцы могут любоваться северным сиянием прямо из теплой постели.