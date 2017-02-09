В Пскове состоялось совещание представителей пилотных площадок организации «Российское движение школьников»

20:42, 09 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в малом зале Псковского областного Собрания депутатов состоялось совещание руководителей и педагогов ответственных за организацию деятельности организации «Российское движение школьников» в общеобразовательных учреждениях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

На встрече присутствовал начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, заместитель начальника управления образования Псковской области Александр Егоров, которые поприветствовали педагогов и поблагодарили их за плодотворную работу которую они проводят в пилотных школах Российского движения школьников.

Председатель регионального отделения РДШ Юлия Александрова и региональный координатор РДШ Юлия Шевелева подвели итоги работы за первое полугодие, обсудили план работы на 2017 год, обозначили пути развития первичных отделений РДШ на базе пилотных школ.

С целью развития взаимосотрудничества Российского движения школьников с другими общественными и государственными структурами, на встречу были приглашены заведующая отделом профилактики ГБУЗ «Центр медицинской профилактики»Ирина Гайдук,представитель Псковского регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Анатолий Мультах, начальник отдела по государственной молодежной политике государственного управления образования Псковской области Наталья Николаева, координатор отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы» Псковской области Ольга Родина, заместитель начальника государственного управления по связям и массовым коммуникациям Псковской области Сергей Новохатка, заведующая сектором экологического отдела ГБОУ ДО ПО «Дом детства и юношества «Радуга» Виталия Голубева.

Приглашенные специалисты рассказали о взаимодействии их организаций с Российским движением школьников, которое будет реализовываться в совместных мероприятиях по разным направлениям работы Российского движения школьников.

По итогам встречи участники смогли задать все интересующие их вопросы специалистам и представителям регионального отделения РДШ, поделились опытом работы своих школ, обсудили перспективы дальнейшей совместной работы.