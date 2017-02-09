Фёдор Конюхов установил новый рекорд длительности полёта на аэростате

20:57, 09 февраля 2017, ПАИ

Экспедиция путешественника Федора Конюхова сегодня установила мировой рекорд по продолжительности полета на аэростате. Старт экспедиции был дан в районе 9:00 вторника с аэродрома Южный в Рыбинске. Задача путешественников была продержаться в воздухе дольше 51 часа.

Сообщив о том, что мировой рекорд побит, путешественники двинулась дальше. «Установлен новый мировой рекорд: 55 часов 9 минут. Предыдущий рекорд превышен на 4 часа 32 минуты. Пройденное расстояние: 1029 км»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.