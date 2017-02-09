Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова получила красный диплом магистра юриспруденции

21:07, 09 февраля 2017, ПАИ

Депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова получила диплом магистра с отличием по направлению юриспруденция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ об образовании и квалификации выпускнице Псковского Государственного университета и самому молодому депутату регионального парламента был выдан 7 февраля 2017 года.

Высшее юридическое образование Лидия Драгунова получила в 2014 году. Продолжение обучения на следующей за бакалавриатом ступени высшего профессионального образования позволило начинающему политику углубить специализацию юриста, в том числе по направлению «парламентское право».

Ряд дисциплин, входящих в программу магистратуры, напрямую касаются депутатской деятельности. Среди них: правотворческий процесс, актуальные проблемы парламентского права, проблемы избирательного права и избирательного процесса, правовые аспекты взаимодействия политический партий и органов власти, организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран.

Добавим, что высшие учебные заведения окончили 40 депутатов областного Собрания шестого созыва, три парламентария имеют средне-специальное образование.