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Экономика

Антикризисный фонд направил на реализацию мероприятий 228 млрд рублей в 2016 году

Антикризисный фонд в 2016 году направил на реализацию антикризисных мероприятий 228,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты России, пишет Газета.ру.

«Общий объем средств антикризисного фонда правительства России на 2016 год составлял 244,5 млрд рублей, из которого на цели реализации антикризисных мероприятий были распределены 228,2 млрд рублей», — сказано в заявлении.

Также стало известно, что остаток нереализованных средств в размере 16,3 млрд рублей может быть направлен на пополнение резервного фонда правительства.

Ранее сообщалось, что антикризисный фонд правительства пополнят на 14,5 млрд рублей.

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