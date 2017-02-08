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Экономика

ЦБ планирует ввести уполномоченных представителей во все банки РФ

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказала об изменениях, которые претерпит институт уполномоченных представителей.

«Мы планируем ввести их во все кредитные организации»,— цитирует её РИА Новости.

По словам  Ольги Поляковой, так как ЦБ проводит централизацию надзора, то регулятору необходимо сохранить взаимодействие с кредитными организациями непосредственно на местах, поэтому те люди, которые будут работать в территориальных учреждениях, будут выполнять функцию уполномоченных представителей.

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