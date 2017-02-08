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Экономика

ФАС планирует отменить внутрисетевой роуминг в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на отмену внутрисетевого роуминга во II квартале, а национального роуминга — в II-IV квартале 2017 года. «Что касается внутрисетевого роуминга — договорились (в ходе встречи с операторами), что в середине марта будут предложены меры по отказу от понятия (внутрисетевой роуминг) и устранению дифференциации тарифов, которая сейчас существует во внутрисетевом роуминге, в течение II квартала 2017 года. Также договорились о том, что по вопросам (отмены) национального роуминга по всем регионам страны подготовить предложения о такой возможности в III квартале 2017 года»,— приводит ТАСС слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Отмена национального роуминга может быть сдвинута на IV квартал из-за необходимости изменения нормативной базы. «Также мы договорились о необходимости доработки приказов Минкомсвязи, которые регламентируют порядок межсетевого взаимодействия операторов. Соответствующий проект сейчас подготовлен, он работает в этом направлении, но не решает задачу в том объеме, который необходим для решения проблем с национальным роумингом в полном объеме»,— сказал Голомолзин. Он добавил, что ФАС направит в Минкомсвязи свои предложения по изменению этих приказов, а операторы — свои.

Ранее ФАС договорилась с операторами мобильной связи о решении проблемы национального роуминга к концу 2017 года. Напомним, в январе ФАС возбудила в отношении «МегаФона» дело за установление монопольно высоких цен на звонки, SMS и интернет при нахождении за рубежом. Пересмотр тарифов связан со снижением объема потребления роуминговых услуг, с ростом курса валюты и повышением цен иностранными партнерами, заявили в «МегаФоне».

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