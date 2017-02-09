1
19:56
В Великих Луках прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
18:14
Денис Иванов: Премия «Народное признание» - возможность заявить о своих амбициях
17:53
В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн рыбы
17:35
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
15:53
Жители Плюсского района попросили Александра Котова решить проблемы с арендатором бани и ритуальным залом
15:31
На невозможность использования онлайн-кассы пожаловался Александру Котову предприниматель с острова Залита
14:35
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь»
Еще новости
Общество

Россияне потратили почти 1,8 трлн рублей на покупку новых автомобилей в 2016 году

Россияне в 2016 году потратили на покупку новых автомобилей 1 трлн 798,4 млрд руб., сообщает Газета.ру со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Эта сумма на 0,5% больше, чем годом ранее.

При этом падение рынка в 2016 году составило 12,1%, до 1,313 млн машин.

Средняя цена автомобиля в России, согласно расчетам специалистов, равняется 1 млн 369,3 тыс. руб., что на 14,4% больше, чем год назад.

Большая часть выручки на российском рынке приходится на топ-10 брендов. Самые большие показатели в 2016 году были у Toyota – 213,8 млрд руб., на втором месте оказался Mercedes-Benz – 191,2 млрд руб., на третьем расположилась Kia – 152,5 млрд руб.

Эксперты отмечают рост выручки у 17 марок, более всего это удалось Jaguar — практически вдвое, за счет существенного увеличения объема продаж.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Великих Луках прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
09 февраля 2017
В Великих Луках прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
Денис Иванов: Премия «Народное признание» - возможность заявить о своих амбициях
09 февраля 2017
Денис Иванов: Премия «Народное признание» - возможность заявить о своих амбициях 1
В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн рыбы
09 февраля 2017
В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн рыбы
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
09 февраля 2017
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти 5
Жители Плюсского района попросили Александра Котова решить проблемы с арендатором бани и ритуальным залом
09 февраля 2017
Жители Плюсского района попросили Александра Котова решить проблемы с арендатором бани и ритуальным залом
На невозможность использования онлайн-кассы пожаловался Александру Котову предприниматель с острова Залита
09 февраля 2017
На невозможность использования онлайн-кассы пожаловался Александру Котову предприниматель с острова Залита
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь»
09 февраля 2017
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь» 2
«Молодёжный» и «Афины» посетят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
09 февраля 2017
«Молодёжный» и «Афины» посетят участники очередного тура по новостройкам в Пскове 13

Идет загрузка...