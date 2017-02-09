Россияне потратили почти 1,8 трлн рублей на покупку новых автомобилей в 2016 году

21:24, 09 февраля 2017, ПАИ

Россияне в 2016 году потратили на покупку новых автомобилей 1 трлн 798,4 млрд руб., сообщает Газета.ру со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Эта сумма на 0,5% больше, чем годом ранее.

При этом падение рынка в 2016 году составило 12,1%, до 1,313 млн машин.

Средняя цена автомобиля в России, согласно расчетам специалистов, равняется 1 млн 369,3 тыс. руб., что на 14,4% больше, чем год назад.

Большая часть выручки на российском рынке приходится на топ-10 брендов. Самые большие показатели в 2016 году были у Toyota – 213,8 млрд руб., на втором месте оказался Mercedes-Benz – 191,2 млрд руб., на третьем расположилась Kia – 152,5 млрд руб.

Эксперты отмечают рост выручки у 17 марок, более всего это удалось Jaguar — практически вдвое, за счет существенного увеличения объема продаж.