В Великобритании блогерша «украла» чужую жизнь

21:32, 09 февраля 2017, ПАИ

Друзья Джилл Шарп были рады за нее и ее нового парня, лайкали их совместные фотографии и даже были приглашены на помолвку. Это история любви попала в криминальные сводки после того, как через четыре года Грехам МакКуит узнал о существовании невесты.

Когда в социальных сетях 31-летней жительницы шотландского города Эйри появились совместные фотографии с парнем, друзья искренне поддержали подругу милыми комментариями с пожеланиями любви до гроба и намеками на скорую свадьбу. Пара путешествовала по миру, а Джилл исправно выкладывая снимки в свои аккаунты.

Спустя четыре года ни для кого не стала сюрпризом их помолвки. Ни для кого, кроме одного знакомого Джилл, который на одном из снимков будущих молодоженов заметил явные следы фотошопа.

После разоблачения Джилл ее знакомый нашел настоящего Грехама. Как выяснилось, девушка, о существовании которой тот не знал, использовала фотографии из его соцсетей и при помощи фотошопа делала романтичные коллажи, выдавая их за правду.

Грехам и его настоящая невеста Марианна Стирлинг были шокированы не только тем, что все это безумие продолжалось четыре года, но и тем фактом, что Джилл ездила по местам их путешествий, чтобы сделать снимки на фоне конкретных достопримечательностей.

Пара сразу же обратилась в полицию, но им заявили, что Джилл не нарушила закон, передает Тhe Daily Record.