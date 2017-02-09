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Общество

Эдуард Россель заявил о высшей степени секретности архивов про перевал Дятлова

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что уважает ученых, пытающихся понять, что именно произошло на перевале Дятлова в 1959 году, но отметил, что все данные об инциденте засекречены на федеральном уровне, сообщает РИА Новости.

«Решением вопроса о доступе к архивным документам могут заниматься лишь федеральные власти и службы безопасности России», — рассказал Россель. Он выразил почтение Петру Бартоломею и его единомышленникам, долгие годы расследовавшим гибель людей на перевале Дятлова. Россель добавил, что ему самому, как «истинному уральцу», небезразлична эта трагедия.

Академик Петр Бартоломей направил Росселю письмо с просьбой о получении доступа к архивной информации еще два года назад, признался бывший губернатор. Бартоломей обратился с аналогичной просьбой и в Минобороны.

Зимой 1959 года девять путешественников под руководством студента Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в Свердловской области. Во время него все туристы погибли, обстоятельства их смерти до сих пор неизвестны. Перевал, где случилась трагедия, получил имя лидера группы.

Выдвигались разные версии трагедии, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами. 21 июля 2016 года исследователь Юрий Кунцевич рассказал о своей гипотезе, что в группе Дятлова было два сотрудника КГБ, которые выполняли задание по сопровождению техногенного эксперимента.

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