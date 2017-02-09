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Общество

Учёные: Физическая активность не даёт срываться на близких

Люди, которые в среднем ежедневно проходили больше 10900 шагов, реже выплескивали негативные эмоции, связанные с работой, на членов своей семьи, чем те, кто каждый день проходил меньше 7000 шагов. Об этом сообщили ученые из Университета Центральной Флориды.

Они пояснили, что сотрудники, с которыми плохо обращаются на работе, часто срываются на членов своей семьи. В ходе своего исследования ученые выяснили, что такие люди слишком сильно устают и не могут регулировать свое проведение.

Понаблюдав за 118 добровольцами, работавшими полный день, эксперты пришли к выводу, что те участники, которые сжигали всего на 587 калорий больше, реже сообщали о негативных последствиях проблем на работе для своих семей. Чтобы сжигать такое количество калорий, каждый день нужно, например, плавать около часа или быстро ходить в течение 90 минут, пишет Росбалт.

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