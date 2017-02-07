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Спорт

Сборная России по хоккею обыграла финнов в матче третьего этапа Евротура

Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Финляндии со счетом 2:1 в матче шведского этапа Евротура, сообщает Коммерсант. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У сборной России шайбы забросили Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59), у финнов — Олли Палола (41). 

Следующая часть этапа Евротупа пройдет в Швеции. 11 февраля сборная России сыграет в Гетеборге против шведов. Финны в тот же день встретятся с чехами.

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