Сборная России по хоккею обыграла финнов в матче третьего этапа Евротура
Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Финляндии со счетом 2:1 в матче шведского этапа Евротура, сообщает Коммерсант. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
У сборной России шайбы забросили Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59), у финнов — Олли Палола (41).
Следующая часть этапа Евротупа пройдет в Швеции. 11 февраля сборная России сыграет в Гетеборге против шведов. Финны в тот же день встретятся с чехами.