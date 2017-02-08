Президент Германии пообещал поддержку Латвии, Литве и Эстонии в обеспечении безопасности

22:45, 09 февраля 2017, ПАИ

Германия поддерживает Латвию, Литву и Эстонию в попытках обеспечить безопасность. Об этом заявил президент ФРГ Йоахим Гаук в ходе встречи в Риге с главами стран Балтии, передает DW.

«Германия — на стороне наших балтийских партнеров и друзей», — подчеркнул Гаук. Он также выразил обеспокоенность конфликтом с Россией из-за ситуации на востоке Украины, особо подчеркнув опасность, которую представляют собой проводимые Москвой «кампании дезинформации».

Кроме того, на встрече обсуждались трудности, с которыми столкнулся Евросоюз. Гаук призвал к поиску стабильных решений таких насущных проблем ЕС, как наплыв беженцев, Brexit, террористическая угроза, а также «слишком высокие показатели безработицы среди молодежи в некоторых странах».

Визит в Ригу станет последней зарубежной поездкой Гаука в качестве президента ФРГ.

12 февраля Федеральное собрание изберет нового главу государства.