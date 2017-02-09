Турпоток по безвизовому обмену из Китая в Россию вырос на 41% в 2016 году

22:56, 09 февраля 2017, ПАИ

По данным Ростуризма, туристический поток из Китая в Россию в рамках безвизового группового туристического обмена вырос на 41% в 2016 году до 760 тыс. человек. «В прошедшем году в рамках безвизового группового туристического обмена Россию посетило свыше 760 тыс. туристов из КНР, что на 41% больше результатов 2015 года. В 2016 году отмечался впечатляющий рост китайского туристического потока в Россию. В общей сложности в прошлом году приграничные регионы заинтересовали 325 тыс. туристов из Китая, что на 45% больше показателей предыдущего года. В Приморский край приехало 190 тысяч туристов из Китая (рост на 58%), в Иркутскую область — 43,5 тыс. граждан Китая (рост на 158%)»,— приводятся на сайте Ростуризма слова главы ведомства Олега Сафонова.

В России расширяется географию путешествий китайцев и ассортимент предложений в соответствии с их потребностями — экологические маршруты, крупнейшие в мире музейные коллекции, экстремальные развлечения и гастрономические туры, пишет Коммерсант. В частности, для туристов из Китая предлагаются маршруты по «Золотому кольцу», которому в этом году исполняется 50 лет, по «Великому чайному пути», «Красному маршруту». «Мы видим большой потенциал "красного туризма" в связи с юбилеем Октябрьской революции, что, несомненно, отразится на турпотоке из Китая»,— добавил Сафонов.

Ранее сообщалось, что китайские туристы, наряду с жителями Германии, Турции и Израиля, чаще всего посещают Москву.