Россия может присоединиться к госзакупкам в рамках ВТО

08:17, 10 февраля 2017, ПАИ

Россия может войти в соглашение о госзакупках Всемирной торговой организации (ВТО), что позволит госструктурам озвучивать требования к товарам по стране их происхождения, а тендеры государства будут доступны для зарубежных поставщиков. Об этом пишет газета «Известия».

Предложение о вхождении России в соглашение о госзакупках ВТО готовится внести в кабмин Минэкономразвития. Помощник министра экономического развития Елена Лашкина заявила изданию, что документ находится уже на завершающей стадии подготовки.

«Из нескольких десятков внутриведомственных согласований осталось получить пять, после этого наше предложение будет внесено на рассмотрение в правительство РФ. После одобрения правительством документ будет направлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве», — сказала официальный представитель Минэка.

При этом источник, близкий к Минэкономразвития отметил, что речь может идти о раскрытии для иностранных госзакупок лишь части секторов экономики. Так, например, возможно введение закупок иностранных автомобилей для государственных нужд, в то же время сфера продовольственных поставок может остаться по-прежнему основанной на внутренних тендерах.

По состоянию на данный момент в России законодательно запрещены госзакупки зарубежных автомобилей и продуктов питания, а также программного обеспечения в тех случаях, когда у него есть отечественные аналоги.