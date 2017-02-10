День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля

08:24, 10 февраля 2017, ПАИ

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника, пишет сalend.ru.

Этот профессиональный праздник установлен Указом президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.

К середине XVII века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Появились первые постоянные дипломатические представительства в соседних странах: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше. В 1718-1720 годах Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, которая подразделялась на два отделения. Первое — политический департамент (или секретная канцелярия) — занималось приемом и отзывом иностранных дипломатов в России, отправкой дипломатов за границу, дипломатической перепиской, составлением протоколов и другой документации. Второе отделение — «публичная экспедиция» — отвечало за хозяйственные и почтовые дела, а также за вопросы, связанные с населением, живущим в пограничных губерниях.

Однако отсчет времени своего существования современное Министерство иностранных дел ведёт с 1802 года — когда появилось это новое ведомство, сформированное императором Александром I наряду с кабинетом министров и другими министерствами. Постепенно МИДу были переданы все важнейшие внешнеполитические вопросы, и к 1913 году, благодаря грамотной и профессиональной работе дипломатов, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

После Октябрьской революции 1917 года дипломатические задачи легли на вновь созданное ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, который в 1920-х годах, под руководством Льва Троцкого, провёл большую работу по выводу Советской России из политической изоляции. Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, был заключён Рапалльский договор с Германией, установлены дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой. Развивались отношения со странами Востока.

Большую работу проводила советская дипломатия в годы Второй мировой войны по созданию и укреплению антифашистской коалиции, дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическому ведомству принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы, восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР было возвращено его прежнее название — Министерство иностранных дел, но в ноябре 1991 года МИД было преобразовано в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с одновременной передачей ему функций Министерства внешнеэкономических связей. После распада Советского Союза МВС прекратило своё существование, а его правопреемником стало Министерство иностранных дел РФ.

В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий государственное управление в области отношений страны с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно президенту РФ.

Россия поддерживает дипломатические отношения почти с 200 странами, имеет более 140 диппредставительств по всему миру.

Добавим, что уже более 20 лет функционирует Представительство МИД России в Пскове, основной задачей которого является координация международных и внешнеполитических связей региона, а также содействие в их развитии. Необходимость создания в Псковской области подразделения российского внешнеполитического ведомства была обусловлена обретением регионом приграничного статуса, многократно возросшей активностью органов власти в сфере установления международных контактов и расширения внешнеэкономических связей, открытием в Пскове консульских учреждений Латвии и Эстонии.

Как отметили в Представительстве МИД России в Пскове, сегодня область ведет активную, а главное – эффективную работу по развитию связей как с непосредственными соседями, так и с целым рядом других государств Европы, азиатскими странами. К основным направлениям сотрудничества относятся торгово-экономическая, культурная, гуманитарная сферы, проекты приграничного сотрудничества. Наряду с региональными органами власти активными участниками взаимодействия являются муниципалитеты, неправительственные структуры, учреждения образования, спорта, молодежные организации, музеи, библиотеки. «Без преувеличения можно сказать, что наша область является одним из центров народной дипломатии. Одной из своих важнейших задач Представительство МИД России в Пскове считает поддержку развития этих процессов», - подчеркнули в дипмиссии.