В псковскую полицию за сутки поступили 40 сообщений о преступлениях и происшествиях

08:28, 10 февраля 2017, ПАИ

9 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках ведомства за прошедшие сутки зарегистрированы 27 преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто)

На территории Псковской области вчера произошли 2 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 414 нарушений Правил дорожного движения.