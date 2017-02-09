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В псковскую полицию за сутки поступили 40 сообщений о преступлениях и происшествиях

9 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках ведомства за прошедшие сутки зарегистрированы 27 преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто)

На территории Псковской области вчера произошли 2 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 414  нарушений Правил дорожного движения. 

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