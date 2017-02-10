0
09:54
Полиция рекомендует псковичам предостеречь подростков от игры «Беги или умри!»
08:58
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
19:56
В Великих Луках прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
18:14
Денис Иванов: Премия «Народное признание» - возможность заявить о своих амбициях
17:53
В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн рыбы
17:35
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
15:53
Жители Плюсского района попросили Александра Котова решить проблемы с арендатором бани и ритуальным залом
Еще новости
Общество

Задобрить домового советует сегодня народный календарь

10 февраля по народному календарю наступил день Ефрема — сверчкового заступника, пишет сalend.ru.

Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина — одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.

У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно, и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей. 

Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, сколько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.

В каждой крестьянской семье держали кошку, но не только для охоты на мышей. Говорили, что кошка – это хозяйка дома, и она может поладить с домовым. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки.

По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция рекомендует псковичам предостеречь подростков от игры «Беги или умри!»
10 февраля 2017
Полиция рекомендует псковичам предостеречь подростков от игры «Беги или умри!» 1
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
10 февраля 2017
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
В Великих Луках прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
09 февраля 2017
В Великих Луках прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности
Денис Иванов: Премия «Народное признание» - возможность заявить о своих амбициях
09 февраля 2017
Денис Иванов: Премия «Народное признание» - возможность заявить о своих амбициях 1
В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн рыбы
09 февраля 2017
В 2016 году в Псковской области вырастили 260 тонн рыбы
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
09 февраля 2017
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти 10
Жители Плюсского района попросили Александра Котова решить проблемы с арендатором бани и ритуальным залом
09 февраля 2017
Жители Плюсского района попросили Александра Котова решить проблемы с арендатором бани и ритуальным залом
На невозможность использования онлайн-кассы пожаловался Александру Котову предприниматель с острова Залита
09 февраля 2017
На невозможность использования онлайн-кассы пожаловался Александру Котову предприниматель с острова Залита

Идет загрузка...