Задобрить домового советует сегодня народный календарь

08:37, 10 февраля 2017, ПАИ

10 февраля по народному календарю наступил день Ефрема — сверчкового заступника, пишет сalend.ru.

Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина — одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.

У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно, и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей.

Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, сколько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.

В каждой крестьянской семье держали кошку, но не только для охоты на мышей. Говорили, что кошка – это хозяйка дома, и она может поладить с домовым. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки.

По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.

