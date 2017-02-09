Из-за неправильной эксплуатации печи загорелся дом на Паровозной в Пскове

09:06, 10 февраля 2017, ПАИ

В 21:36 9 февраля в Пскове произошел пожар на улице Паровозной. Сгорела кровля жилого дома, выгорели команата и веранда. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, причина случившегося — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, вчера в 21:07 в деревне Ульяновщина Себежского района из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки сгорела кровля дома, выгорел сарай. Пожарным удалось спасти от огня два жилых дома.

В 2:37 в деревне Кошелево Невельского района сгорела хозяйственная постройка. Причина - короткое замыкание эектропроводки.