Из-за неправильной эксплуатации печи загорелся дом на Паровозной в Пскове
В 21:36 9 февраля в Пскове произошел пожар на улице Паровозной. Сгорела кровля жилого дома, выгорели команата и веранда. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, причина случившегося — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
Кроме того, вчера в 21:07 в деревне Ульяновщина Себежского района из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки сгорела кровля дома, выгорел сарай. Пожарным удалось спасти от огня два жилых дома.
В 2:37 в деревне Кошелево Невельского района сгорела хозяйственная постройка. Причина - короткое замыкание эектропроводки.