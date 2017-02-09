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Двум вьетнамцам грозит тюрьма за попытку пересечения границы с Латвией в Пыталовском районе

В Пыталовском районе двое уроженцев Вьетнама предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 5 сентября 2016 года около 17:30 обвиняемые находились в пограничной зоне на территории Пыталовского района, не имея при себе действительных документов на право выезда из Российской Федерации. Он следовали на автомобиле под управлением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по проселочной дороге через лесной массив в сторону Государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики с целью ее незаконного пересечения. В 4-х км от линии границы нарушителей задержали сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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