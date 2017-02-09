Директора «Псковсоюзспаса» оштрафовали на 40 тысяч за нарушение законодательства о противодействии коррупции

09:02, 10 февраля 2017, ПАИ

Директора ООО «Псковсоюзспас» оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что компания дважды нарушила требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающей обязательное направление уведомления о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы.

В этой связи прокурор города возбудил в отношении директора ООО «Псковсоюзспас» два дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка № 38 город Пскова привлек директора компании к административной ответственности.