11,4 балла и 8 лет стажа потребуется псковичам для назначения страховой пенсии

10:28, 10 февраля 2017, ПАИ

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по региону.

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не только стаж, но и заработок, и периоды ухода за детьми, военная служба по призыву и другие факторы. Все эти показатели формируют пенсионные баллы.

Ежегодно предусмотрено увеличение баллов на 2,4 до достижения 30 баллов в 2025 году. Также увеличивается продолжительность страхового стажа на 1 год до 15 лет к 2025 году. Поэтому жителям региона, которые собираются в ближайшее время обращаться за назначением страховой пенсии по старости, необходимо следить за тем, чтобы их заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

Основная составляющая для баллов – суммы отчислений работодателя. Чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Максимально за 2017 год можно заработать 8,26 балла. В баллы переводятся и нестраховые периоды социально значимой деятельности человека.

За год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла, соответственно.

Если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется на 5 лет, а вместо страховой будет назначена социальная пенсия.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.

Рассчитать условный размер будущей пенсии в реалиях 2017 года можно с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФР.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» г 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».