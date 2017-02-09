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Культура

Сегодня в Пушкинских Горах пройдет второй день конференции «Литургия и театр»

Сегодня, 10 февраля, в Пушкинских Горах пройдет второй день конференции «Литургия и театр». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, конференция проводится в рамках XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Автор идеи и модератор - Алена Карась, доцент РАТИ, кандидат искусствоведения.

В 11:00 в зале президиума научно-культурного центра первым прочтет доклад музыкант, руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов. Тема сообщения - чин «Пещного действа». О природе трагического в музыке и театре расскажет известный композитор и музыкант Александр Маноцков. Также выступит Валентин Курбатов, тема его доклада – «Михайловское – пространство игры». Иеромонах Василий (Бурков) ответит на вопрос: влияет ли вера на творчество? Завершится научная часть докладом священника Алексея Власова «Литургия и театр. Опыт встречи».

В 14:45 в Cвято-Успенском Святогорском монастыре состоится лития.

Напомним, что сегодня в 12:00 и 15:00 в Пскове на малой сцене театра драмы пройдут показы спектаклей «Сказка о рыбаке рыбке» двух театров из Москвы и Петербурга, а в 19:00 в медиахолле состоится лекция Олега Лоевского «Проектное мышление в современном театральном мире». Вход на мероприятие свободный. Олег Лоевский — куратор, основатель и руководитель лабораторного движения молодой режиссуры в российских театрах, арт-директор фестиваля «Реальный театр». Под его руководством в рамках Пушкинского фестиваля проходит режиссерская лаборатория. В это же время в БКЗ филармонии начнется благотворительный концерт хора Смольного собора (Концертного хора Санкт-Петербурга). Все полученные средства от концерта будут направлены на возведение храма Святителя Луки на территории Псковской городской больницы.

Подробная афиша событий и билеты - на официальном сайте фестиваля.

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