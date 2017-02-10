Жители Псковской области могут принять участие в конкурс на создание гимна Союза городов воинской славы

10:14, 10 февраля 2017, ПАИ

С 7 февраля по 20 июня проводится конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, в конкурсе могут принять участие все желающие (физические и юридические лица, любители и профессионалы).

Конкурс проходит в два этапа: отборочный и заключительный. Победителя выберет жюри с учетом народного онлайн-голосования. Результаты конкурса будут объявлены в ходе проведения общего собрания членов Союза городов воинской славы (VII Съезда) в Архангельске (26-27 июня).

Вся информация о конкурсе и подача заявок на участие в нем размещается на официальном сайте Союза городов воинской славы srgvs.ru.