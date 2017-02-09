В январе в Великих Луках большую часть средств направили на оказание муниципальных услуг учреждениям образования и культуры

13:08, 10 февраля 2017, ПАИ

В январе в Великих Луках более 63% бюджетных средств направили на финансовое обеспечение муниципальных заданий для оказания муниципальных услуг образовательным учреждениям и учреждениям культуры. Об этом доложила и. о. начальника финансового управления Наталья Дмитриева на ежемесячном общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Наталья Дмитриева рассказала, что финансирование учреждений и подпрограммных мероприятий осуществлялось в рамках бюджета и в соответствии с кассовым планом. Направлялись средства также на финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства, которое включает в себя расходы на уличное освещение, на содержание муниципального жилого фонда и прочие мероприятия в области ЖКХ. Как подчеркнула Наталья Дмитриева, в основном финансировались социально значимые направления.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось поступление в бюджет города налогов, основные поступления обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», Транснефтемаш, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С», отметил заместитель начальника межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Виктор Федотов.