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121 уголовное дело возбудили в Великих Луках в январе

В январе в Великих Луках возбудили 121 уголовное дело, в том числе 39 - по тяжким и особо тяжким составам преступлений, а также по кражам, умышленным поджогам и мошенничествам. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД РФ по городу Великие Луки Роман Иванов на ежемесячном общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

За месяц сотрудники ОМВД выявили 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, 16 - экономической направленности. На дорогах города произошли 145 ДТП, сотрудники ГИБДД задержали 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 7 - повторно. 

Роман Иванов отметил, что продолжаются случаи мошенничества в отношении жителей города.  Мошенники используют различные способы совершения преступлений, в том числе, представляются сотрудниками банков, посредством Интернета. В прошлом месяце произошли 22 таких случая.

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